Eher ungemütlich soll das Wetter am Sonntag in Paris werden, in der Hauptstadt des Landes Frankreich. Daran müssen sich die Tennis-Profis wohl erst mal gewöhnen. Sonst ist bei dem großen Turnier in Paris häufig super Wetter. Eigentlich steigt es nämlich jedes Jahr im Mai. Aber wegen des Coronavirus musste es verschoben werden. Nun geht es also am Sonntag los.