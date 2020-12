Mit seinem Team, den Green Bay Packers, gelang ihm am Sonntag trotzdem ein Sieg. Dabei schaffte er sogar noch etwas Besonderes. Er fing einen Pass in der Endzone und erzielte damit seinen ersten Touchdown (gesprochen: tatschdauns) in der NFL. Ein Touchdown bringt im American Football die meisten Punkte auf einmal. Das hatten vorher erst zwei andere Deutsche geschafft. Equanimeous St. Brown jubelte kräftig.