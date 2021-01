Auch in diesem Jahr gibt es eine Rennrodel-Weltmeisterschaft. Sie wird am Königssee in Bayern ausgetragen. Sportler und Sportlerinnen aus Deutschland sind dabei. Frauen und Männer treten getrennt an.

Die deutschen Rodlerinnen waren am ersten Tag der WM am Freitag besonders erfolgreich. Gleich vier Frauen aus Deutschland haben die ersten vier Plätze beim Einzel-Sprint gewonnen. Auf dem ersten Platz landete Julia Taubitz aus Oberwiesenthal in Sachsen. Bei den Männern ergatterte Felix Loch aus Berchtesgadener in Bayern den vierten Platz. Eine Medaille gibt es dafür nicht.