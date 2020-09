Am Limit bedeutet, dass er nicht mehr schneller fahren konnte. Bei anderen Fahrern war das anders.

Am Sonntag fuhren die Teilnehmer durch das Gebirge Pyrenäen im Land Frankreich. Dabei fuhren sie teilweise sehr steile Straßen hoch. Das ist anstrengend!

Am Ende der Etappe hatte Buchmann einen großen Rückstand auf die besten Fahrer. Dabei hatte er vor der Tour de France große Hoffnungen, unter den besten drei Fahrern zu landen. Doch dann verletzte er sich bei einem Sturz. Das merkt man Emanuel Buchmann immer noch an. Ganz nach vorne wird er es in diesem Jahr wohl nicht mehr schaffen.