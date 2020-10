Seit Dienstag gehört ein neuer Spieler zu der Gruppe der Hunderter. Denn Toni Kroos stand zum 100. Mal für die deutsche Mannschaft auf dem Platz. Auch auf seinem Trikot stand eine 100 in goldenen Ziffern, dazu natürlich seine Rückennummer 8. In dem Spiel gegen die Schweiz ging es hin und her. Das Ergebnis lautete am Ende: 3:3 unentschieden.