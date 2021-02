Die Mannschaft tritt gerade bei der Club-WM in dem Land Katar in Asien an. Bei diesem Turnier treffen die besten Mannschaften verschiedener Kontinente aufeinander. Am Montagabend gewannen die Bayern gegen eine Mannschaft aus dem Land Ägypten. Am Donnerstag steht das Finale gegen ein Team aus dem Land Mexiko an.

Die Bayern dürfen bei dem Turnier mitspielen, weil sie im Sommer die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) gewonnen haben. Das ist der Wettbewerb für die besten Teams Europas. Außerdem wurden die Bayern zuletzt Deutscher Meister, gewannen den DFB-Pokal und zwei weitere Pokale. "Der sechste Titel wäre auch in der erfolgreichen Vereinshistorie ein besonderer Erfolg", sagte Trainer Hansi Flick.