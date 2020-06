Die meisten Familien haben sich in dieser Situation gut verstanden. Das kam bei einer Umfrage unter Eltern und Kindern heraus. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse bekannt.

Ab und zu war es aber auch stressig. Arbeiten, kochen, putzen und bei Hausaufgaben helfen ist ziemlich viel auf einmal. Auch das Lernen hat nicht so gut geklappt, sagten viele Kinder in der Umfrage. Eltern kennen sich nicht in allen Fächern so gut aus wie Lehrer und Lehrerinnen.

Außerdem war es manchmal schwer, die richtigen Aufgaben zu bekommen. Deswegen freuen sich die meisten Kinder, dass sie langsam wieder in die Schule gehen können.