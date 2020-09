Es geht darum, wie lange ihre Alben im Land USA zusammengerechnet ganz oben in den Charts stehen. Den Rekord unter Frauen hielt bislang eine andere berühmte Sängerin: Whitney Houston. Ihre Alben standen insgesamt am längsten an der Spitze der Charts, nämlich 46 Wochen.

Nun hat Taylor Swift gleichgezogen. Und wenn "Folklore" nächste Woche noch auf Platz eins der Charts steht, übernimmt sie die Führung. Denn dann wären ihre Alben insgesamt 47 Wochen spitze.