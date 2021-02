Ein paar Schülerinnen und Schüler sind schon zurück in der Schule. Für viele andere geht es jetzt wieder los. Denn zehn Bundesländer öffnen am Montag ihre Schulen. Zuerst sind meist Grundschulen an der Reihe. Wie genau der Unterricht abläuft, ist in den Bundesländern und den einzelnen Schulen unterschiedlich.