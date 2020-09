Mit großem Getöse und Gezische hebt die Rakete ab. So kann man es immer wieder auf Videos sehen, wenn zum Beispiel mit einer Rakete Raumschiffe ins All gebracht werden. Damit diese Raumschiffe auch wieder heil zurück auf die Erde kommen, müssen sie gut gegen Hitze geschützt sein. Die extreme Hitze entsteht, wenn die Raumschiffe in die Erdatmosphäre eintreten. Die Erdatmosphäre ist die Schicht, die unsere Erde umgibt.