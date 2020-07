Oh, der Magen knurrt. Ich brauche bald etwas zu essen! Das Gefühl kennen wir alle. Viele gehen dann einfach zum Kühlschrank und nehmen sich etwas Leckeres heraus. Auf der Welt gibt es aber auch viele Kinder, die es nicht so gut haben und hungern. Am Dienstag berichteten Experten über Hungersnöte auf der Welt.