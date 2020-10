Berlin (dpa) - Was jetzt? Diese Frage müssen sich gerade eine Menge Menschen stellen. Denn seit Mittwoch ist klar: Es gibt neue Regeln für den Urlaub innerhalb Deutschlands. Die Regeln sollen dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus möglichst klein zu halten. Für die Menschen bedeutet das unter Umständen, dass sie ihren geplanten Urlaub nicht machen können. Denn die Regeln legen fest: Wer in einem Corona-Risikogebiet lebt, darf nicht woanders etwa in Hotels übernachten.