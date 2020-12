Viele Leute verstehen das. Denn es stecken sich immer noch eine Menge Menschen mit dem Coronavirus an. Viele sagen aber auch: Die zuständigen Politiker müssen sich endlich einen Plan überlegen, wie es Mitte Januar weitergehen soll. Ein Grund ist: Der Lockdown ist teuer. Der Staat gibt den Menschen Geld, wenn sie etwa ihr Restaurant schließen müssen. Das geht nicht ewig so weiter. Was ab Mitte Januar passieren soll, wollen die Politikerinnen und Politiker am 4. Januar besprechen.