Nach seinem Welthit ist Psy in Südkorea noch sehr bekannt, in Europa nicht mehr so. Foto: Yang Ji-Woong/EPA/dpa

So einen weltweiten Riesenerfolg schaffte Psy mit seinen anderen Songs nicht. In Südkorea ist er zwar immer noch sehr bekannt. In Europa hört man aber nicht mehr so viel von dem Sänger. Manche würden deshalb von einem "One-Hit-Wonder" sprechen.

Übersetzt bedeutet das: Ein-Hit-Wunder. So nennt man Popmusiker, die in ihrer Karriere mit einem einzigen Lied großen Erfolg hatten, erklärt ein Experte. Immer wieder gibt es Sängerinnen und Sänger, die so einen wunderlichen Hit haben. Am 25. September gibt es sogar den One-Hit-Wonder Tag.