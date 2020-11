Am Mittwoch kommen sie nun erneut zusammen. Diesmal sieht es so aus, als würde vieles eher strenger. Es sollen sich zum Beispiel nur noch fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, nicht mehr zehn. Das haben die Länder-Chefs vorgeschlagen. Kinder unter 14 Jahren sollen dabei aber nicht mitgezählt werden. Außerdem soll es in Gebieten mit hohen Corona-Zahlen eine Maskenpflicht im Unterricht geben und zwar ab der siebten Klasse.

Wie es genau kommt, entscheiden am Mittwoch die Länder-Chefs und Angela Merkel. Sie wollen auch darüber sprechen, wie die Regeln über Weihnachten gelockert werden können. In der Zeit sollen sich zum Beispiel ausnahmsweise wieder ein paar mehr Menschen treffen dürfen.