Hüven (dpa) - Sehenswürdigkeiten ziehen Menschen an. Manchmal sind es Gebäude wie der Kölner Dom, manchmal etwas Besonderes in der Natur wie ein Wasserfall. Im Dorf Hüven im Bundesland Niedersachsen fuhren in den vergangenen Wochen aber viele Leute zu einem Acker. Doch da gibt es wirklich etwas zu sehen! Auf dem Feld wurde nämlich ein riesiger Stein ausgegraben. Es soll ein Findling sein. So nennt man große Steinbrocken, die in der Landschaft gefunden werden.