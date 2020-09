In einer großen Fahrrad-Gruppe sind Leute unterwegs, um Spenden für Kinder zu sammeln. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Aktion eines Vereins heißt Hansetour Sonnenschein und führt durch 24 Orte. Sie findet nicht zum ersten Mal statt. Schon in den vergangenen Jahren wurde so Geld gesammelt. Damit wird dann zum Beispiel Kindern geholfen, die an Krebs erkrankt sind. Sie sollen möglichst zu Hause betreut werden können, statt etwa im Krankenhaus.