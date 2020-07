In dem großen Land haben sich in letzter Zeit wieder viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Als der Präsident am Freitagabend ein Krankenhaus besuchte, trat er mit Maske vor die Kameras.

Vor dem Besuch hatte er zu Reportern gesagt: "Ich finde es großartig, eine Maske zu tragen. Ich war nie gegen Masken." In den Wochen und Monaten zuvor hatte er sich jedoch oft anders angehört. Da zeigte Donald Trump eher, dass er wenig von den Masken hält.