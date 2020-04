Dabei ist doch für Christen Ostern das wichtigste Fest im Jahr. Es erinnert an den Glauben, dass Jesus vom Tod wieder auferstanden ist. Der Besuch eines Gottesdienstes am Karfreitag oder in der Osternacht gehört also für viele dazu. Doch das ist in diesem Jahr nicht möglich wegen des neuen Coronavirus. In einer Kirche lässt sich nicht genug Abstand halten.

Trotzdem sollen die Menschen Ostern feiern können, meinen Kirchenleute. Viele übertrugen deshalb ihre Predigt ins Internet. In der Stadt Düsseldorf versammelten sich Hunderte Christen auf einem Parkplatz zum Gottesdienst: Dabei saß jeder im eigenen Fahrzeug und hörte über das Autoradio dem Pfarrer zu.