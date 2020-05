Den 12-jährigen Max nervte das besonders. Seine Mutter erzählt: "Wenn wir alle gleichzeitig im Internet sind, dann fliegt Max schon auch mal aus einer Videokonferenz für die Schule raus." Also schrieb Max einen Brief an den Internet-Anbieter, der in seiner Straße zuständig ist. Zusammen malten die Nachbarn außerdem den Spruch auf die Straße. Nun hoffen sie, dass der Anbieter sich meldet und sich in ihrer Straße bald etwas ändert.