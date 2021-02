Beim Rind ist manchmal auch vom Ochsen oder Büffel die Rede. Es gilt als fleißig und herzlich, aber auch als schlicht und unbeugsam. Im Jahr des Rindes könne man durch viel Fleiß reich und glücklich werden, heißt es.

Die Menschen in China feiern das Fest nicht wie wir an Silvester, sondern etwas später. Der Zeitpunkt richtet sich nach einem alten Mondkalender. In diesem Jahr geht es in der Nacht auf Freitag los.

Zu ihrem Neujahrsfest sind viele Chinesen aber nicht ganz so glücklich. Normalerweise besuchen die Leute in dieser Zeit ihre Familien. Hunderte Millionen Reisende sind dann in China unterwegs. Doch wegen Corona sollen die Menschen zu Hause bleiben.