Manche Leute sind vielleicht überrascht, wenn ein Mann Röcke und hochhackige Schuhe trägt. "Frauen lächeln oft und sind offen, Männer schauen meistens einfach weg oder fragen, wie ich in den Schuhen laufen kann", sagt er.

Seine Frau und seine Kinder haben sich längst an den neuen Modestil von Mark Bryan gewöhnt. Mit dem hat er vor ein paar Jahren angefangen. "Ich nehme mir einfach die Freiheit raus, das anzuziehen, was ich will", sagt Mark Bryan. Er wurde inzwischen sogar als Model angefragt.