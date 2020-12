So sieht die chinesische Sonde aus, die auf dem Mond landete. Foto: Jin Liwang/XinHua/dpa

Die Sonde war etwa zwei Tage auf dem Mond und hatte dort Gestein gesammelt. Geplant ist, dass sie zwei Kilogramm solcher Gesteinsproben zurück nach China bringt. So viel wiegen etwa zwei Pakete Mehl.

Die Proben vom Mond sind für Forscher interessant, um mehr über ihn herauszufinden. Nach den USA und Russland wäre China das dritte Land, das Proben vom Mond auf die Erde gebracht hat.

Für die Rückreise muss sich die Sonde nun wieder an ein Raumschiff koppeln. In den nächsten Tagen soll die Sonde und ihr Gepäck so zurück zur Erde kommen.