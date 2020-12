Die Schule ist zu! So war das bei uns zu Beginn der Corona-Krise. Viele Kinder mussten zu Hause lernen. Weltweit ist das im Moment schon wieder an vielen Orten so. Insgesamt kann jedes fünfte Schulkind gerade nicht zum Unterricht gehen. 320 Millionen Kinder sind das. Diese Zahl haben Fachleute am Dienstag veröffentlicht.