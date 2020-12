Zusammen mit diesen Musikerinnen und Musikern ist Mika nun auf Youtube zu sehen. Das Ganze heißt: "Mikas musikalischer Adventskalender". Bis Weihnachten gibt es jeden Tag ein neues Video.

Im Video am Montag etwa ist Mika mit der Sängerin Corinna May zu hören. Sie hat eine Sehbehinderung, genau wie Mika. Andere Videos hat Mika allein aufgenommen. In einem musiziert er mit einer elektrischen Weihnachtsmann-Figur.

"Ich liebe Musik", sagt Mika. Und er kann auch ziemliche viele Instrumente spielen. Davon hat er einige. Er zählt auf: "Sieben Keyboards, vier Gitarren, nein, fünf mit einer Ukulele, Schlagzeug und zuhause haben wir auch einen Flügel."