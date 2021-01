Mitten auf der Nordsee bläst der Wind oft besonders kräftig. Deswegen stehen hier auch riesige Windräder. Wenn der Wind weht, treibt er die Windmühlen an. Drehen sich ihre Flügel, entsteht Strom. Den brauchen wir zum Beispiel für Licht und für all die anderen Geräte, die wir an die Steckdose anschließen.