Doch bald sollen Fahrräder sogar beim Austragen von Paketen in der Stadt helfen. Wie soll das gehen? Lastenräder sind die Lösung. Sie haben zwei Hinterräder statt einem. Darauf ist eine großen Kiste festgemacht. So sehen sie ein bisschen wie Mini-Lastwägen aus.

Mehr Lastenräder in der Stadt könnten praktisch sein. "Das würde zu einer deutlichen Entlastung des Verkehrs in Deutschland führen", sagt ein Experte. Weniger Autos müssten sich durch die Straßen quetschen. Und auf Lastenräder passen so einige Pakete.

Doch große Räder brauchen auch mehr Platz auf der Straße. Experten fordern deswegen mehr Raum für Fahrräder in der Stadt. Außerdem sollen die Leute dabei unterstützt werden, Lastenräder zu kaufen.