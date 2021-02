Stockwerke voller Parkplätze: So sieht es meist im Parkhaus aus. Die Menschen stellen ihre Fahrzeuge ab, um dann zum Beispiel einkaufen zu gehen. Doch nicht immer wird der Platz auch komplett gebraucht. Ein großer Parkhausbetreiber hat deshalb einige Ideen, was man noch in einem Parkhaus anbieten könnte.