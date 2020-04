Wer aus dem Fenster schaut und nach oben blickt, sieht derzeit meist einen tiefblauen Himmel. Das liegt an der trockenen Luft, die im Moment aus dem Norden Europas nach Deutschland gelangt. Typisch für diese Luft aus dem Norden sei auch eine klare Sicht, sagt ein Wetterexperte. Und in so einer trockenen Luft können sich fast keine Wolken bilden. Also wohin auch immer man am Himmel blickt: nur blau.