Ganz in rot erstrahlten etwa das Schloss Sanssouci in der Stadt Potsdam. Auch die Kunstakademie in Dresden und der Fernsehturm auf dem Olympiagelände in München verfärbten sich. Mehr als 9.000 Orte sollen es in ganz Deutschland gewesen sein.

So wollten die Menschen, die normalerweise dort arbeiten, auf ein Problem aufmerksam machen: Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Denn in der Coronakrise mussten die meisten Veranstaltungen ausfallen. Jetzt fehlt den Leuten also viel Geld. Die Menschen haben Angst, dass diese schönen Orte für immer schließen müssen. Mit der Farbe Rot fordern sie deshalb mehr Hilfe von der Politik.