Allerdings essen in Deutschland immer weniger Menschen täglich Fleisch. Außerdem sagten viele Leute in einer Umfrage, sie würden mehr Geld dafür ausgeben, wenn die Tiere dann mehr Platz und ein besseres Leben haben.

Das steht in einem Bericht über Ernährung, den eine Ministerin am Freitag vorstellte. Sie sagte, dass viele Leute zwar ein besseres Leben für Tiere wollten. "Leider sieht es an der Ladentheke oftmals noch anders aus", sagte sie.

Damit meinte die Politikerin: Viele Leute sagen zwar, dass ihnen die Tiere wichtig sind. Im Geschäft würden viele aber doch das billigere Fleisch kaufen. Es stammt oft von Tieren, die es im Stall zum Beispiel sehr eng hatten.