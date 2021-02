"Normalerweise hätten wir jetzt viel zu tun", sagt zum Beispiel ein Polizeisprecher aus der Stadt Koblenz. "Aber heute ist die Stadt so wie an jedem grauen Montagmorgen im Winter: leer."

In anderen Städten mit vielen Karnevalsfans sah es ähnlich aus, zum Beispiel in Mainz, Düsseldorf und Köln. "Normalerweise haben wir hier 'ne Million Leute am Zug und jetzt ist hier keiner, das tut schon auch echt weh, wenn man die leeren Gaststätten, leeren Brauhäuser sieht", sagt der Kölner Karnevalspräsident.

Ein paar Menschen liefen aber doch verkleidet durch die Karnevalsstädte: mit Mundschutz und mit Abstand.