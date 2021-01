Auch im britischen Königshaus ist das so. Zumindest die Urenkel der Königin bekamen einen Haarschnitt von ihrer Mutter, Herzogin Kate, verpasst. "Ich bin in diesem Lockdown Friseurin geworden - zum Horror meiner Kinder", erzählte die Frau von Prinz William in einem Video-Gespräch. Der Prinz und seine Frau Kate haben drei kleine Kinder - George, Charlotte und den kleinen Louis.