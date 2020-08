Vier junge Musiker und Musikerinnen stehen im Wohnzimmer. Davor sitzt die Kinderbuch-Autorin Kirsten Boie. So könnte es am Donnerstag aussehen. Dann liest Kirsten Boie aus ihrem Buch "Monis Jahr" vor. Es geht darin um ein zehnjähriges Mädchen, das im Jahr 1955 in der Stadt Hamburg lebt. Dazu wird begleitende Musik gespielt. Diesen Auftritt kannst du dir dann im Stream im Internet anschauen.