Die Versuchung ist groß: An der Kasse im Supermarkt locken die Süßigkeiten. In der Fußgängerzone stehen leuchtende Turnschuhe im Schaufenster. Und manch ein Spiel für die Konsole kostet im Internet gerade weniger als sonst. Es gibt sogar eigene Tage, an denen Firmen besonders mit Rabatten werben.