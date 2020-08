Wie werden Fastnacht und Karneval in diesem Winter aussehen?. Foto: Patrick Seeger/dpa

Ganz ausfallen lassen wollen die Faschings-Narren ihre Umzüge und Feste trotzdem nicht. Sie überlegen schon jetzt, wie Karneval mit Abstand aussehen könnte. Eine Idee: Beim Umzug fahren nicht die Wagen an den Leuten vorbei, sondern die Leute laufen an den parkenden Wagen vorbei. So könne man die Menschenmengen besser steuern.

Gesundheitsminister Jens Spahn hält von den Ideen nicht so viel. Er sagte, dass etwa Schulen und Kitas gerade wichtiger seien als Feier-Pläne.