Es kommt noch etwas hinzu: Ist man wieder gesund, kann man die Antikörper gegen diese Krankheit weiter in sich tragen. Sie schützen dann davor, wieder an der gleichen Krankheit zu erkranken. Das dürfte auch für Menschen gelten, die sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt hatten. Ist es überstanden, haben sie Antikörper dagegen.

Forscherinnen und Forscher in Deutschland wollen nun testen, ob man damit Menschen helfen kann, die das neue Virus schwer krank gemacht hat. Die Kranken sollen Antikörper aus dem Blut wieder gesunder Menschen gespendet bekommen. Die Antikörper könnten dem Körper beim Kampf gegen die Viren helfen. Klappt das, könnte es den Schwerkranken bald besser gehen. In ein bis zwei Wochen sollen die ersten Patientinnen und Patienten so behandelt werden.