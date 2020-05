Oh, schau mal: ein Käfer! Wer so etwas hört, muss sich nicht unbedingt bücken und nach einem kleinen Krabbeltier suchen. Manchmal ist mit dem Wort Käfer auch ein bestimmtes Auto-Modell gemeint. Käfer gehören zu den sogenannten Oldtimern (gesprochen: olteimer). So nennt man Autos, die 30 Jahre alt sind oder älter.