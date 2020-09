Das bedeutet zwar nicht, dass die Menschen automatisch krank werden. Sie haben das Virus aber in sich. In den letzten Tagen wurden deshalb alle knapp 800 Schülerinnen und Schüler an der Schule getestet - genau wie die Lehrerinnen und Lehrer.

Außerdem mussten die Betroffenen in Quarantäne. Das bedeutet: Sie müssen für mehrere Tage zu Hause bleiben, damit sie niemanden anstecken können.

Insgesamt stecken sich in Deutschland gerade wieder mehr Menschen mit dem Virus an als im Sommer. Fachleute berichteten am Samstag: Die Zahl der neuen Fälle sei so hoch wie seit fünf Monaten nicht mehr. Der zuständige Politiker in der Regierung erinnerte deshalb daran: Abstand halten, Maske tragen und Regeln einhalten.