Über das Problem haben am Dienstag Politikerinnen und Politiker gesprochen, die für die Schulen in den Bundesländern zuständig sind. Danach erklärten sie: "Jede Schülerin und jeder Schüler soll bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können."

Dafür sollen etwa die Klassen in kleinere Gruppen geteilt werden. Die Gruppen sollen in unterschiedlichen Räumen lernen und nicht unbedingt zur selben Uhrzeit oder an denselben Tagen. Das Ganze ist erst einmal ein Vorschlag. Am Donnerstag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Chefs der Bundesländer darüber, wie es in Deutschland in der Corona-Krise weitergeht.