Biber leben in und am Wasser. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa

Der Politiker heißt Boris Johnson. Er und seine Geschwister kümmerten sich auch um eine Erlaubnis, damit ihr Vater die Tiere überhaupt halten darf. Es war sein 80. Geburtstag.

Den Bibern wird es in ihrem neuen Zuhause vermutlich gut gehen. Denn der Vater von Boris Johnson ist Naturschützer und hat viel Platz. Auf seinem Grundstück gibt es einen Fluss, an dem die Tiere nun leben sollen.

Biber sind in Großbritannien früher gejagt worden. Auch in Deutschland ging es den Tieren so. Mittlerweile kümmern sich Umweltschützer darum, dass Biber wieder besser in der freien Natur leben können.