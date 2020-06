"Vielen Dank fürs ausverkaufe Haus", ruft der Musiker Wincent Weiss seinem Publikum entgegen. Dabei sind in der riesigen Halle in Köln gerade mal 900 Zuhörer. Eigentlich passen 20 000 Menschen hinein. Wincent Weiss musste sich bei seinem Konzert am Samstagabend aber an strenge Corona-Regeln halten, mit viel Platz zwischen den Zuhörerinnen und Zuhörern. Er bezeichnet sich deshalb auch als Versuchskaninchen. Denn nach wochenlanger Pause ist er einer der Ersten, die wieder vor Publikum Konzerte geben.