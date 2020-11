Die Wissenschaftler arbeiten in einer Stadt, die im alten Ägypten als Friedhof diente. Sie heißt Sakkara und liegt in der Nähe der Hauptstadt Kairo am Fluss Nil. Dort wurden in diesem Jahr schon mehrere Funde gemacht.

Ein Minister denkt, dass es in den Grabkammern dort noch einiges zu entdecken gibt. "Wenn wir weiterarbeiten, ist zu erwarten, dass wir weitere Gräber von Menschen und Tieren finden", sagte er. Die gefundenen Särge sollen nächstes Jahr in einem großen Museum ausgestellt werden.