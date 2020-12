Nun stellten einige Forscher neue Ergebnisse vor. Sie sagen: Ein Mund-Nasen-Schutz senkt die Ansteckungen mit dem Virus um fast die Hälfte. "Das sind 55 statt 100 Neuinfektionen", sagt einer der Forscher. "Oder noch anschaulicher: Statt 20 000 Neuinfektionen am Tag hätten wir ohne Masken rund 38 000."

Für ihre Untersuchung hatten die Forscher sich die Stadt Jena im Bundesland Thüringen angeschaut. Dort wurde eine Masken-Pflicht schon Anfang April eingeführt. Das war etwa drei Wochen früher als in vielen anderen Orten in Deutschland. Die Wissenschaftler konnten so vergleichen, wie sich die Zahl der Ansteckungen in Jena im Vergleich zu ähnlichen Städten entwickelte. So kamen sie auf ihr Ergebnis.