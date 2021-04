Sie haben dort schon Hunderte alte Dinge wie Scherben von Tongefäßen gefunden. Und die Fläche mit den interessanten Funden ist ganz schön groß. Die Forscher haben auch Umrisse von Häusern entdeckt und glauben, dass es sich um eine alte Siedlung handelt.

Die Fachleute denken, dass das Dorf wohl etwa 3500 Jahre alt ist. Es stammt also aus der Bronzezeit, die auf die Steinzeit folgte. Und der Name verrät es schon: In der Bronzezeit wurde Bronze zum wichtigsten Werkstoff. Vorher stellten die Menschen Dinge wie etwa Werkzeuge meist aus Stein her.