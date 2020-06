Riesige Kristalle haben Forscher in einer Höhle entdeckt. Foto: Gero Steffens Bergbau-Museum/Arbeitskreis Kluterthöhle/dpa

Nun aber haben sie auch noch eine Art funkelnden Schatz gefunden: riesige Kristalle. Dieses Kristall wird auch Aragonit genannt. Manche sagen auch Eisenblüten. Je nachdem, wo sie gefunden werden, leuchten diese Kristalle in unterschiedlichen Farben. Einige von denen in der Windloch-Höhle messen mehr als 1,20 Meter. Diese Größe sei außergewöhnlich, berichteten die Forscher am Mittwoch.