Würde jemand den Briefkasten benutzen wollen, müsste er schwimmen. Denn der gelbe Postkasten steht schon halb unter Wasser. Hochwasser aus dem Rhein hat viele Plätze und Straßen überflutet, auch den Ort mit dem Briefkasten. Der Rhein ist ein Fluss, der sich in Deutschland vom Süden bis in den Westen zieht. Weil es in den vergangenen Tagen in einigen Regionen viel geregnet hat und Schnee getaut ist, steigt das Wasser im Fluss seit Tagen.