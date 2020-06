Flugzeuge des Militärs malen über der Stadt Moskau die Farben der russischen Fahne in den Himmel. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Denn in der Stadt Moskau will die Regierung von Russland allen zeigen: Dieses Land hat ein großes und starkes Militär. Solche Paraden finden jedes Jahr statt. Sie erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945.

Damals gehörte Russland noch zu einer Ländergruppe mit dem Namen Sowjetunion. Und die hatte mit anderen zusammen Deutschland besiegt, das diesen Krieg angefangen hatte. Weil der Sieg nun 75 Jahre her ist, war die Show am Mittwoch aber noch viel größer als sonst.

Das finden allerdings nicht alle gut. Denn die Soldaten und Soldatinnen marschierten eng nebeneinander, ohne Schutz. Dabei haben sich auch in Russland schon viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Manche Leute finden auch, dass solche Paraden sehr unmodern sind und es nicht genug um die Zukunft von Russland geht.