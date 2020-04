Denn die Leute in der Straße kommen aus ihren Häusern und tanzen davor eine Runde zu der Musik. Das ist eine lustige Abwechslung in Zeiten von Corona. Denn man soll ja möglichst zu Hause bleiben. Das kann ziemlich einsam werden. So aber sehen sich die Nachbarn endlich mal wieder, lachen und halten gleichzeitig genug Abstand voneinander.

Das passiert seit einigen Tagen vormittags in einer Straße im Land Großbritannien. Videos davon kannst du zum Beispiel hier sehen: http://dpaq.de/iRIWw