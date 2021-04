Es bekam am Dienstagabend in der Stadt München den Preis als bestes Familienspiel beim deutschen Computerspielpreis. Die Geschichte spielt in einer Umgebung, die an den Wilden Westen in Amerika erinnert. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines sechsjährigen Jungen mit dem Namen El Hijo. Der schleicht durch verschiedene Umgebungen: ein abgelegenes Kloster, eine Wüste und eine Stadt voller Verbrechen. Sein Ziel ist es, seine Mutter zu finden.

Für die Entwickler des Spiels gab es als Preis 80 000 Euro. Auch zahlreiche andere Computerspiele wurden ausgezeichnet.